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Полностью безрамочный слайдер Oppo Find X 2 станет конкурентом для Samsung S11+

Новости » Hi-tech     12.12.2019 - 20:58
Полностью безрамочный слайдер Oppo Find X 2 станет конкурентом для Samsung S11+
Фото: Oppo Find X (akket.com)

На этот раз в смартфоне сделают упор на камеру

Китайская компания Oppo представит в начале следующего года вторую версию полностью безрамочного слайдера Find X2, который должен составить конкуренцию Samsung Galaxy S11+ и Huawei P40 Pro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильные СМИ.

Как сообщил источник, в этот раз в смартфоне серии Find будет сделана ставка не только на конструкцию, но и на камеру смартфона - Oppo Find X2 должен стать одним из самых сильных камерофонов следующего года.

Источник конкретизирует, отмечая, что в Oppo Find X2 будет использоваться самый современный датчик изображения, который создается компанией Sony по эксклюзивному заказу и будет настраиваться специалистами обеих компаний.

Также говорится о том, что Oppo Find X2 составит очень серьезную конкуренцию Samsung Galaxy S11+ и Huawei P40 Pro, которые заочно считаются лучшими камерофонами первой половины 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy S11. Самое большое изменение будет касаться основной камеры - на задней панели будет размещен прямоугольный модуль с пятью датчиками и вспышкой. Сама задняя панель будет изготовлена из стекла.

Также РБК-Украина писало, что Samsung оснастит новый флагман камерой на 108 Мп.

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