Полнолуние в июне: какие важные перемены ждут все знаки Зодиака

Гороскоп на Полнолуние 5 июня 2020 принесет всем знакам Зодиака очередную порцию испытаний. Астрологи уже успели окрестить это событие переломным моментом и рассказали, к чему стоит готовиться.

Июньское Полнолуние пройдет под знаком Стрельца, и астрологи уверены, что в этот день будет происходить много странных и необъяснимых вещей. А чтобы этот день принес вам лишь позитив, важно знать, как правильно использовать энергию Луны себе во благо, пишет slovofraza.

Овен

Для Овнов Полнолуние станет шансом для важного шага в личной жизни. Причем речь идет не только о начале отношений, говорят астрологи, но и о разрыве старых, которые давно стали обузой. Не забывайте о себе и своих интересах. В противном случае - могут быть проблемы.

Телец

Этот день очень важен для Тельцов. Именно 5 июня может произойти судьбоносное событие или же вы неожиданно для себя примете решение, которое радикально изменит вашу дальнейшую судьбу. Астрологи же дают Тельцам зеленый свет - действовать нужно смело.

Близнецы

У Близнецов получится извлечь максимум пользы из Полнолуния в Стрельце, уверены астрологи. Вам будет сопутствовать везение в любых начинаниях и рутинных делах. Интуиция сильно обострится и подскажет, за какие дела нужно браться, а какие - отложить на время.

Рак

Ракам это Полнолуние принесет налаживание личной жизни и достижение внутренней гармонии. Астрологи советуют представителям этого знака готовиться в счастливому повороту судьбы, который поможет выйти на путь к собственному благополучию.

Лев

Энергетика огненных Львов укрепится в этот особенный период. Вас ждет удача в делах, работе, личной жизни. Тем не менее астрологи предупреждают о рисках, которые связаны с разными стрессовыми ситуациями. Поберегите себя и задумайтесь о здоровом образе жизни.

Дева

Деве нужно приготовиться к острому упадку сил, что может завести вам в апатию и полное энергетическое истощение. Астрологи рекомендуют 5 июня не напрягаться, а все дела, которые требуют затраты сил и энергии, отложить до следующей недели.

Весы

В Полнолуние лучше не провоцировать ссоры и не ввязываться в них, ведь недомолвка может перерасти в серьезный конфликт. Астрологи рекомендуют помнить о тактичности, доброжелательности в манерах. Ведь вести конструктивный диалог гораздо проще, чем потом разгребать множество образовавшихся проблем.

Скорпион

Скорпионам следует поумерить свою настырность и придирчивость, чтобы обрести хороший настрой на этот день и следующие за ним. Если же этого не сделать, то весь месяц вам придется восстанавливать, как свою репутацию, так и внутреннюю гармонию.

Стрелец

Стрельцам лучше провести этот день в компании любимых людей за приятными делами. В любой сфере получится преуспеть, кроме финансов - с ними не рискуйте. Больше общайтесь, налаживайте связи, ищите новые знакомства, это поможет вашему продвижению.

Козерог

Полная Луна для Козерогов станет хорошей возможностью пересмотреть свои возможности, приоритеты и желания. Ночное светило подарит подсказку, которая поможет понять, что именно нужно для счастья и как этого достичь.

Водолей

Этот день сулит Водолеям много новых событий и перемен, но они могут оказаться роковыми. Астрологи рекомендуют внимательнее относиться к своим словам, действиям, решениям. Следуйте плану и у вас все получится.

Рыбы

Рыбам лучше провести пятницу в спокойной обстановке и внимательно слушать свою интуицию. Не исключено, что в ближайшем будущем ваша жизнь кардинально изменится, и к этому лучше подготовиться заранее, чтобы во всеоружии встретить перемены.

Отметим, что июньское Полнолуние совпадет по времени с полутеневым лунным затмением. Этот период также несет ряд опасностей, шансов и вызовов некоторым знакам Зодиака.

К слову, астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменят судьбу в средине июня 2020.

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