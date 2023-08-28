Полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві, - джерело

Зазначимо, що прес-служба СБУ у коментарі РБК-Україна повідомила, що обставини смерті співробітника спецслужби досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

Так, спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

СБУ також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.

Нагадаємо, що в липні на вулиці в Харкові знайшли тіло застреленого поліцейського. Поруч із ним лежав табельний пістолет, чоловік міг скоїти самогубство.

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