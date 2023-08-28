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Полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві, - джерело

Київ, Понеділок 28 серпня 2023 18:17
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Полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві, - джерело Фото: полковника СБУ знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Полковника Служби безпеки України знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначимо, що прес-служба СБУ у коментарі РБК-Україна повідомила, що обставини смерті співробітника спецслужби досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

Так, спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

СБУ також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника.

Нагадаємо, що в липні на вулиці в Харкові знайшли тіло застреленого поліцейського. Поруч із ним лежав табельний пістолет, чоловік міг скоїти самогубство.

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Київ Служба безпеки України
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