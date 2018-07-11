Политзаключенный Эмир-Усеин Куку за время голодовки похудел на 9 кг

Эмир-Усеин голодает с 26 июня 2018 года

Фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеину Куку за время голодовки потерял в весе 9 кг. Об этом сообщает обьединение "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Так, Эмир-Усеин голодает с 26 июня 2018 года. Как отмечается, за эти 16 дней он похудел на 9 кг.

Сообщается, что Куку находится в СИЗО-4 в одиночной камере под постоянным видеонаблюдением.

"Несмотря на объявленную им голодовку, каждый день ему приносят еду и ежедневно взвешивают", - сообщил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ пропал украинский политзаключенный Эмир-Усеин Куку. Как оказалось его вывозили из СИЗО на медобследование.

26 июня фигурант симферопольской дела "Хизб ут-Тахрир" крымский татарин Эмир-Усеину Куку объявил голодовку.

Он был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подсудимый". Впоследствии его обвинили в подготовке "насильственного захвата власти".

В декабре 2017 года был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону.