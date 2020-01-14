У политзаключенного в РФ Джеппарова обнаружили опухоль

У политзаключенного Айдера Джеппарова, которого содержат в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за чего у него есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль. Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как сообщила Денисова, опухоль появилась на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать и имеет жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.

"Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с узниками от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова также обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять меры для восстановления прав Джеппарова - провести полное медицинское обследование и оказать медицинскую помощь.

Напомним, Джеппарова незаконно задержали 10 июня 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир".

В ноябре подконтрольный РФ суд в Крыму оставил Джеппарова и еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под стражей до 5 февраля.

Ранее РБК-Украина писало, что у незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи. Сейчас он помещен в "ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана".