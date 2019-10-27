У политзаключенного Чапуха диагностировали тяжелое заболевание

Фото: Асан Чапух (youtube.com/Крим.Реалії)

В Чапуха диагностировали рак

В украинского политзаключенного, фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалии".

Как сообщил адвокат политзаключенного Айдер Азаматов, сейчас Чапух находится под домашним арестом на съемной квартире. В политзаключенного был диагностирован рак, сейчас он проходит курсы химиотерапии.

"К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не завершились успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследования и лечения и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал Азаматов.

По словам адвоката, Чапух ранее неоднократно жаловался, что пребывание под домашним арестом на съемной квартире плохо влияет на его состояние здоровья.

Напомним, в январе этого года во время судебного заседания в оккупированном Симферополе фигуранту дела "Веджие Кашка" Чапуху стало плохо в "Киевском районном суде". Тогда для оказания медицинской помощи Чапуху вызвали "скорую помощь".

Кроме того, в начале октября адвокат Чапуха сообщал, что политзаключенный требует длительного лечения. В связи с ухудшение состояния здоровья Чапух был преведен из СИЗО в арендованную квартиру, где должен был находиться под домашним арестом.