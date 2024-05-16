У поліції розповіли подробиці цинічного вбивства окупантами цивільного у Вовчанську

"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватися, коли той разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських", - сказав він.

Болвінов повідомив, що чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових. А всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За інформацією поліції, вони утримують у підвальних приміщеннях.

"Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", - повідомив представити поліції.

Також Болвінов додав, що росіяни почали застосовувати цинічну тактику. Вони не випускають цивільних людей з тих територій північної частини Вовчанська, яку вони контролюють. Окупанти помістили їх у підвал, дуже близько до приміщення, яке вони використовують як свій штаб.