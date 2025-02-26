У поліції розповіли подробиці ДТП за участю співробітника Херсонської ОВА

Співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну аварію 26 лютого. В поліції розповіли подробиці та шукають свідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Так, 26 лютого, близько 18:00, в Посад-Покровському сталася ДТП, в результаті якої загинув 50-річний велосипедист.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської ОВА, під час руху автодорогою М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ", скоїв наїзд на чоловіка, який здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину.

"В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям. На місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик", - йдеться у повідомленні.

За фактом пригоди відкрите провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

З метою всебічного та неупередженого розслідування поліція просить свідків пригоди зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантується.