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У поліції розповіли деталі потрійного вбивства та ДТП у Харкові

Фото: у поліції розповіли деталі потрійного вбивства та ДТП у Харкові (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Працівники поліції встановлюють обставини потрійного вбивства та смертельної ДТП, які відбулись 16 липня у Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури Харківської області в Facebook.

Попередньо, вдень 16 липня 20-річний чоловік вбив у квартирі по вулиці Метробудівників у Харкові свою 10-річну сестру, мати та вітчима. У всіх загиблих виявлено ножові поранення.

Після цього зловмисник викликав автомобіль таксі. Під загрозою застосування ножа він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом.

В результаті його кермування в районі перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців Широнинців трапилось ДТП. На місці аварії загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.

Зловмисник був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому. Після цього прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який, імовірно, вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

Нещодавно смертельна ДТП сталася у Кіровоградській області. Внаслідок аварії загинули троє неповнолітніх, ще трьох підлітків госпіталізували.

До цього у Броварському районі Київської області автомобіль Cherry виїхав на узбіччя та зіткнувся із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.

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