У поліції після теракту в Дніпрі заявили про спробу РФ розхитати Україну

Росіяни вчора вчинили черговий теракт в Україні. Такі дії спрямовані на те, щоб послабити суспільство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова.
Нєбитов наголосив, що вчорашній теракт у Дніпрі, внаслідок якого постраждали правоохоронці й військові, - це не просто відлуння фронту.
"Росіяни не шкодують ресурсів для вчинення вбивств захисників і правоохоронців у тилу, але мета ворога - послабити не тільки українські сили безпеки й оборони, а й усе суспільство та всю державу", - підкреслив правоохоронець.
Він пояснив, що вербуючи терористів-підривників серед громадян-зрадників України, Росія намагається розхитати ситуацію всередині країни та розколоти суспільство.
"Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури - свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи", - підсумував заступник голови Нацполіції.
Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.
Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.
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