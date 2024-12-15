ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У поліції після теракту в Дніпрі заявили про спробу РФ розхитати Україну

Дінпро, Неділя 15 грудня 2024 19:14
UA EN RU
У поліції після теракту в Дніпрі заявили про спробу РФ розхитати Україну Фото: в поліції пояснили мотиви РФ щодо теракту в Дніпрі (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вчора вчинили черговий теракт в Україні. Такі дії спрямовані на те, щоб послабити суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова.

Нєбитов наголосив, що вчорашній теракт у Дніпрі, внаслідок якого постраждали правоохоронці й військові, - це не просто відлуння фронту.

"Росіяни не шкодують ресурсів для вчинення вбивств захисників і правоохоронців у тилу, але мета ворога - послабити не тільки українські сили безпеки й оборони, а й усе суспільство та всю державу", - підкреслив правоохоронець.

Він пояснив, що вербуючи терористів-підривників серед громадян-зрадників України, Росія намагається розхитати ситуацію всередині країни та розколоти суспільство.

"Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури - свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи", - підсумував заступник голови Нацполіції.

Теракт у Дніпрі

Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, вдень в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Як пізніше стало відомо, жертвою вибуху став військовий, а двоє правоохоронців постраждали.

Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли про ймовірний підрив автомобіля, але пізніше з'явилася інформація, що біля входу у будівлю обласного ТЦК спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що вибух в Дніпрі було кваліфіковано як теракт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Поліція Києва
NEWS
В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР
В Росії підірвали залізничне полотно біля моторного заводу, - ГУР
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових