У поліції після теракту в Дніпрі заявили про спробу РФ розхитати Україну

Росіяни вчора вчинили черговий теракт в Україні. Такі дії спрямовані на те, щоб послабити суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції , начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова.

Нєбитов наголосив, що вчорашній теракт у Дніпрі, внаслідок якого постраждали правоохоронці й військові, - це не просто відлуння фронту.

"Росіяни не шкодують ресурсів для вчинення вбивств захисників і правоохоронців у тилу, але мета ворога - послабити не тільки українські сили безпеки й оборони, а й усе суспільство та всю державу", - підкреслив правоохоронець.

Він пояснив, що вербуючи терористів-підривників серед громадян-зрадників України, Росія намагається розхитати ситуацію всередині країни та розколоти суспільство.

"Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури - свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи", - підсумував заступник голови Нацполіції.