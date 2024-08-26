У поліції Франції розповіли, в чому звинувачують Дурова

Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів.
Про це заявив представник поліції Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначив правоохоронець, Дуров "був пасивний" по відношенню до кіберзлочинів та фінансових злочинів в Telegram.
Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.
Оновлено 19:37
За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями:
Нагадаємо, 24 серпня увечері французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.
Згодом стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування, подробиці якого офіційні особи не розкривали.
Звинувачення Дурову можуть висунути, оскільки в його месенджері немає модерації. При цьому адміністрація Telegram не співпрацює із владою в рамках розслідувань злочинів.
Більш детально про справу Дурова - у матеріалі РБК-Україна.
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