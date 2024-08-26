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У поліції Франції розповіли, в чому звинувачують Дурова

Фото: Павло Дуров, засновник Telegram (facebook.com/durov)
Автор: Іван Носальський

Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів.

Про це заявив представник поліції Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив правоохоронець, Дуров "був пасивний" по відношенню до кіберзлочинів та фінансових злочинів в Telegram.

Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

Оновлено 19:37

За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями:

  • Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для забезпечення можливості проведення незаконних транзакцій.
  • Відмова надати інформацію за запитами уповноважених органів.
  • Співучасть у зберіганні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.
  • Співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру організованою групою.
  • Співучасть у поширенні наркотиків.
  • Співучасть у розповсюдженні хакерських програм.
  • Співучасть у шахрайстві, вчиненому організованою групою.
  • Створення організованої групи з метою вчинення злочинів, караних позбавленням волі на строк не менше п'яти років.
  • Приховування злочинів організованої групи.
  • Надання криптографічних послуг, спрямованих на забезпечення конфіденційності, без обов'язкового декларування.
  • Незаконне надання засобів криптографії понад необхідних для забезпечення  конфіденційності.
  • Незаконний імпорт засобів криптографії понад необхідних для забезпечення конфіденційності.

 

Затримання Дурова

Нагадаємо, 24 серпня увечері французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.

Згодом стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування, подробиці якого офіційні особи не розкривали.

Звинувачення Дурову можуть висунути, оскільки в його месенджері немає модерації. При цьому адміністрація Telegram не співпрацює із владою в рамках розслідувань злочинів.

Більш детально про справу Дурова - у матеріалі РБК-Україна.

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ФранціяПавло Дуров