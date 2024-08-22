Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю Ірину Фаріон. Вона отримала тяжкі поранення у голову і була госпіталізована. Жінка перенесла операцію, але померла у лікарні.

Правоохоронці після проведення спеціальної операції затримали нападника 26 липня. 18-річного В'ячеслава Зінченка затримали у Дніпрі. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Суд відхилив апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Детальніше про пошуки підозрюваного та подробиці справи - у матеріалі РБК-Україна.

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