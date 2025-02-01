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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Полтавській області

Фото: поліція затримала підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Полтавській області (t.me_mvs_ukraine)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК у Пирятині Полтавської області. Також затриманий і мобілізований, який втік разом з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавської області.

"Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників", - розповів начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження.

"У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів", - додав він, зазначивши, що злочинці затримані.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивство військового ТЦК у Пирятині

Як повідомлялось, у Полтавській області невідомий застрелив працівника ТЦК на АЗС під час супроводжування мобілізованих. До цього повідомлялось, що злочинця шукають, а з ним втік один з військовозобов'язаних, яких супроводжували військовослужбовці ТЦК.

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