Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину під Києвом, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Більш детальних подробиць він не розкрив.

"Поліція затримала стрілка, чекаємо на офіційну інформацію", - сказав співрозмовник видання.

Стрілянина в Софіївській Борщагівці

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна прес-секретар Нацполіції Юлія Гірдвіліс, повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 15:20.

Правоохоронці зазначали, що розпочали спецоперацію для затримання стрілка.

У поліції не розкрили більш докладних деталей інциденту і не назвали кількість жертв.

До речі, кілька тижнів тому у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці. Між двома чоловіками стався конфлікт.

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