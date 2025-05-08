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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину під Києвом, - джерела

Четвер 08 травня 2025 17:43
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Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину під Києвом, - джерела Ілюстративне фото: під Києвом поліція затримала чоловіка, який стріляв у людей (facebook.сom/UA National Police)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У селі Софіївська Борщагівка сталася стрілянина. Поліція затримала винуватця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Поліція затримала стрілка, чекаємо на офіційну інформацію", - сказав співрозмовник видання.

Більш детальних подробиць він не розкрив.

Стрілянина в Софіївській Борщагівці

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.

Як зазначила в коментарі РБК-Україна прес-секретар Нацполіції Юлія Гірдвіліс, повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію близько 15:20.

Правоохоронці зазначали, що розпочали спецоперацію для затримання стрілка.

У поліції не розкрили більш докладних деталей інциденту і не назвали кількість жертв.

До речі, кілька тижнів тому у Подільському районі Києва сталася стрілянина на парковці. Між двома чоловіками стався конфлікт.

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