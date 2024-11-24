Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в готелі Києва

Стрілянина у Києві

Як повідомлялося, в ніч на 23 листопада в готелі Києва відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Крім того, у Києві, у Печерському районі, сталася стрілянина в готелі і в лютому. Тоді одна людина була поранена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.