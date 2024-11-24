Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в готелі Києва
Фото: поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в готелі Києва 23 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину у готелі Києва 23 листопада. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, деталі будуть оприлюднені згодом.
Стрілянина у Києві
Як повідомлялося, в ніч на 23 листопада в готелі Києва відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.
Крім того, у Києві, у Печерському районі, сталася стрілянина в готелі і в лютому. Тоді одна людина була поранена.
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