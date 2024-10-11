Поліція затримала чоловіка, який напав на жінку-інспектора у центрі Києва

Скандал із нападом на інспектора

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, водій Toyota Highlander накинувся на жінку-інспектора з паркування. Це сталося після того, як жінка зробила йому зауваження про стоянку біля проїзду.

Чоловік відмовився виконувати вимоги інспектора та всіляко заважав їй виконувати обов'язки. Зокрема, він завдав жінці кількох ударів.

На місце інциденту викликали поліцію. Після цього правоохоронці почали розшукувати зловмисника.

До речі, на початку червня невідомі чоловіки напали на дружину військового. Їх за кілька днів затримала поліція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.