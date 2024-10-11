Поліція затримала чоловіка, який напав на жінку-інспектора у центрі Києва

Правоохоронці затримали чоловіка, який накинувся з кулаками на жінку-інспектора з паркування у центрі Києва. Наразі зловмиснику загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шевченківське управління поліції Головного управління Нацполіції у Києві у Facebook .

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу (погрози та насильство стосовно посадової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Санкція статті передбачає до 5 років ув'язнення.

Фото: затримання чоловіка, який напав на інспектора (facebook.com/shevchenkivskepolice)

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що правоохоронцям вдалося оперативно встановити місцезнаходження та затримати 54-річного чоловіка, який напав на інспектора.

Скандал із нападом на інспектора

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, водій Toyota Highlander накинувся на жінку-інспектора з паркування. Це сталося після того, як жінка зробила йому зауваження про стоянку біля проїзду.

Чоловік відмовився виконувати вимоги інспектора та всіляко заважав їй виконувати обов'язки. Зокрема, він завдав жінці кількох ударів.

На місце інциденту викликали поліцію. Після цього правоохоронці почали розшукувати зловмисника.

До речі, на початку червня невідомі чоловіки напали на дружину військового. Їх за кілька днів затримала поліція.

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