Полиция задержала виновника смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Киева, устроившего смертельное автомобильное происшествие на трассе Киев-Чоп, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По данным полиции, в воскресенье, 5 января, следователи сообщили водителю Lexus о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Также виновника могут лишить права управлять транспортными средствами на 3 года.

Напомним, вечером 4 января в селе Банюнин на трассе Киев-Чоп произошло столкновение автомобилей Lexus и Chevrolet. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Предварительно, водитель Lexus выехал на встречную полосу.

Также РБК-Украина писало, что днем 30 декабря в Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств пострадали 2 человека, в частности ребенок.

Кроме того, на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.