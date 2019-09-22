Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Одессой

Правоохранители задержали водителя грузовика, который вчера, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Одессой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

Напомним, 21 сентября под Одессой произошло столкновение грузовика с переполненной маршруткой. В результате столкновения транспортных средств погибли 9 человек, еще четверо пострадали. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Маршрутка возвращалась из Одессы.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области ночью 22 сентября нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате ДТП погибли 4 пассажира, которые сидели в задней части автомобиля. Также пострадал водитель автомобиля.

Кроме того, в Миргороде ночью 21 сентября произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Жертвами инцидента стали 2 человека, еще двое пострадали.