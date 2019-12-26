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Полиция задержала подозреваемого в организации убийства бойца АТО

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 10:42
Полиция задержала подозреваемого в организации убийства бойца АТО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители разыскивали его в течение двух лет

Полиция задержала вероятного организатора убийства участника АТО в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В пресс-службе заявили, что в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на Донбассе. Полиция сначала задержала предполагаемого нападавшего. Уголовное производство с обвинительным заключением уже направлено в суд.

"Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось сбежать. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски", - рассказали в полиции.

Как отмечается, правоохранители разыскивали его в течение двух лет за хулиганство.

"Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказания за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 октября 2017 года во время драки возле магазина в г. Кагарлык мужчина нанес ножом смертельные удары 33-летнему местному жителю, а его младшему брату - проникающее ножевое ранение груди. Жизнь последнего удалось спасти. Старший мужчина, участник антитеррористической операции на востоке Украины, умер на операционном столе.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника.

Также недавно в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

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