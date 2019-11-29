Полиция задержала мужчину, нападавшего на людей на Лондонском мосту

В пятницу, 29 ноября, полиция задержала мужчину, который нападал на людей на Лондонском мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лондонской полиции в Twitter.

Как сообщается, мужчина был задержан полицией после того, как силовики оцепили мост.

"Мы считаем, что несколько человек получили ранения. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, очевидцы видели группу мужчин, вовлеченных в драку на мосту. Затем прибыла полиция, после чего были слышны выстрелы.

Издание Sky.News сообщило, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Лондоне у здания Министерства внутренних дел на мужчину было совершено нападение с ножом, после чего жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи.

Также сообщалось, что иракские силы безопасности застрелили 16 протестующих в городе Насирия, а также ввели комендантский час в городе Наджафе после того, как демонстранты сожгли там иранское консульство.