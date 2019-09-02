Полиция задержала мужчину, расстрелявшего внедорожник на трассе Киев-Одесса

Фото: расстреляный внедорожник (od.npu.gov.ua)

Также он ограбил отделение Новой почты

В Одесской области задержали мужчину, который на трассе "Киев-Одесса" из ружья обстрелял внедорожник Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое отделение в селе Нерубайске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

Сообщается, что злоумышленник совершил несколько выстрелов по припаркованному на обочине трассы "Киев-Одесса" внедорожнику. Он также ранил водителя, который успел уехать из-под обстрелов.

В тот же день в селе Нерубайске злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты".

"Угрожая работницы учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Полиции удалось задержать стрелка. Он оказался 39-летним гражданином соседнего государства и на данный момент проживает в Одессе.

Также сообщается, что у себя на родине он был ранее осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений он отказался. Полиция рассматривает несколько версий событий, в том числе и убийство с целью завладения автомобилем. В ходе проведения следственных действий мужчина был опознан обеими потерпевшими.

Фото с мест преступления (od.npu.gov.ua)

В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Отмечается, что злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге два автомобиля столкнулись на перекрестке. В результате погибли и пострадали люди.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе яхта переехала лодку и скрылась с места преступления. В результате два человека пострадали.