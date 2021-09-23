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Полиция задержала мужчину, который гулял по Киеву с гранатой в кармане

Автор: Инна Собора

В Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой в кармане. Он гулял по Русановской набережной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Нарушителя заметил прохожий и позвонил в полицию. Он рассказал, что на Русановской набережной заметил неизвестного, который переложил из одного кармана в другой предмет, похожий на гранату. На место прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.

Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД - 5 и запал. Злоумышленник пояснил, что якобы нашел гранату и решил оставить себе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Сейчас ему сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Киев