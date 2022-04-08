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Полиция задержала мэра Немирова, устроившего стрельбу из автомата в горсовете

Фото: полиция задержала мэра Немирова, устроившего стрельбу из автомата в горсовете (facebook.com/vinn.police)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали мэра города Немиров Винницкой области. Он устроил стрельбу из автомата в горсовете во время конфликта с волонтером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Как рассказали в полиции, со слов потерпевшего, он, как представитель волонтерской организации, принес к мэрии гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

"Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Пострадавший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 57-летнего злоумышленника полицейские задержали на рабочем месте. Пострадавших нет.

Вместе с тем, следствие установило, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Во время обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания хранения и ношения оружия устанавливаются.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта в рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Продолжаются следственные действия.

Фото: полиция задержала мэра Немирова, устроившего стрельбу из автомата в горсовете (facebook.com/vinn.police)

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