Полиция задержала жителя Бердянска, который мог предоставить убийцам Олешко автомобиль

В полиции отметили, что преступление готовилось более двух суток

Кроме подозреваемых в совершении убийства бывшего бойца АТО Виталия Олешко в Бердянске полиция задержала местного жителя, который мог предоставить подозреваемым автомобиль, на котором было совершено преступление. Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, полиция получила информацию, что подозреваемые в убийстве могут передвигаться на автомобиле иностранного производства.

"В ходе проведения следственных действий нами была получена информация о том, что вероятные преступники могут передвигаться на автомобиле иностранного производства, на котором номера "евроблях". Поэтому выставленные на блокпостах сотрудники полиции проверяли все автомобили. Благодаря этому мы вышли на преступников. После того, как мы отработали свидетелей, камеры наблюдения, мы были уверены, что лица, которые передвигаются на таком-то автомобиле (являются подозреваемыми в совершении преступления, - ред.). В результате проведения оперативных мероприятий, на одном из постов их задержали", - рассказали в Нацполиции.

Комиссаров отметил, что полиция также задержала жителя Бердянска.

"Задержанные были доставлены в райотдел, проведены все следственные действия. Сейчас они ожидают избрания меры пресечения... Им от 30 до 40 лет, они все не проживали на территории области. Кроме того, был задержан местный житель Бердянска, который мог предоставить (преступникам, - ред.) автомобиль, на котором было совершено преступление. Мы не уверены на 100 процентов", - добавил пресс-секретарь.

По словам спикера, преступная группа заблаговременно готовилась к совершению убийства.

"Преступление готовилось более двух суток, было подготовлено ​​оружие, место совершения преступления. Организованная преступная группа на территории города Бердянска подготовила и приобрела для совершения этого преступления автомобиль на "евробляхах", чтобы автомобиль можно было уничтожить, и не было следов. В месте совершения преступления они подготовили автомобиль, который был на наших запорожских номерах", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве 43-летнего бойца антитеррористической операции (АТО) Виталия Олешко.

31 июля 2018 года, около 12:30, по улице Восточной в городе Бердянск неизвестный выстрелил в Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.