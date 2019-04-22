Полиция задержала 24 подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке

Полиция задержала 24 подозреваемых в связи со взрывами на Шри-Ланке. Об этом сообщает CNN.

Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне. В свою очередь, министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов. Он сказал, что большинство взрывов было совершено террористами-смертниками.

Как сообщалось, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо. В связи с этим, власти Шри-Ланки заблокировали соцсети и мессенджеры, включая Facebook и WhatsApp. РБК-Украина писало, что, по последним данным, в результате взрывов погибли 290 человек.

Отметим, что украинцев среди пострадавших и погибших нет. При этом, по словам представителя шри-ланкийской национальной больницы, среди жертв были граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

После этого, военнослужащие ВВС Шри-Ланки обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в непосредственной близости от крупнейшего на острове международного аэропорта Бандаранаике.