Коронавирус в Тернопольской области: полиция заблокировала шесть населенных пунктов

Для недопущения распространения коронавируса в Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

Геращенко напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.

"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что заблокированные села могут быть очагом распространения вируса, поскольку в этом регионе уже установлено 5 случаев заражения COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта, коронавирусом в Украине заразились 113 человек. В частности, первые случаи инфицирования произошли в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. Также сообщалось о четвертом летальном случае от инфекции в Тернопольской области.

О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.