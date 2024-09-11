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У центрі Києва побили священика

Фото: поліція проводить перевірку через напад на священика у центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Поліція встановлює обставини нападу на священика у центрі Києва. Проводиться перевірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, поліцію Києва.

"Поліція Києва встановлює обставини події за участі священослужителя у центрі столиці. Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж", - йдеться у повідомленні поліції.

РБК-Україна дізналося з власних джерел, що йдеться про напад на митрополита Кримського та Сімферопольського Климента

Що сталося

Як розповіли у поліції, в одному з Telegram-каналів йшлося, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ.

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - додали у поліції.

Не перший випадок

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області чоловік у військовій формі напав на священика греко-католицької церкви та виписав йому повістку.

Ймовірно, причиною конфлікту стало те, що під час поховання священнослужитель назвав загиблого сина військового рабом Божим, а не за офіцерським званням.

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