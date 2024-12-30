Поліція ідентифікувала вбивцю жінки з Бучі з "червоним манікюром": деталі

Встановлено вбивцю бучанки Ірини Фількиної: ним виявився російський командир

Слідче управління Нацполіції України встановило особу військового, причетного до вбивства Ірини Фількиної, жінки з "червоним манікюром", яка стала однією з жертв російської агресії в Бучі.

Зв'язок з 52-річною Іриною зник ще в перші дні війни. З того часу рідні її розшукували, доки не впізнали на фото і відео її тіло.

Майстрер з манікюру, коли побачила свою роботу на фото з сердечком на одному з нігтів, зрозуміла - це її клієнтка.

Підозрюваним у вбивстві є Артьом Тарєєв, 1995 року народження, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ Російської Федерації.

Розслідування

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тарєєв віддав наказ обстріляти всіх цивільних осіб, які з’являться в районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної в Бучі. Того дня близько 11:15 Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, стала однією з жертв російських військових. Жінку розстріляли з автоматичної зброї та БМД-2, випустивши щонайменше 15 куль.

Загалом, внаслідок цього наказу Тарєєва на вулиці Яблунській було вбито 13 мирних жителів. Фото тіла Ірини Фількиної з яскравим червоним манікюром стало символом жорстокості окупантів та набуло широкого розголосу у світових медіа.

Встановлення особи підозрюваного є важливим кроком у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних російськими військами на території України.

"Усі причетні до вбивств мирного населення мають постати перед міжнародним правосуддям." - зазначили у Бучанській міській раді.