Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

На месте работают полицейские, которые обследуют домовладение и устанавливают свидетелей происшествия.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила представитель полиции.

На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник полиции Кривого Рога, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

"Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - добавила пресс-секретарь полиции.