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Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога

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Кривой Рог, Воскресенье 15 августа 2021 17:45
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога Фото: Константин Павлов, мэр Кривого Рога (facebook.com/Konstantin.Pavlov.main)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Сейчас обстоятельства его гибели устанавливаются.

Об этом РБК-Украина сказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

На месте работают полицейские, которые обследуют домовладение и устанавливают свидетелей происшествия.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила представитель полиции.

На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник полиции Кривого Рога, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

"Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - добавила пресс-секретарь полиции.

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Кривой Рог
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Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
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