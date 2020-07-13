Полиция уточнила количество жертв ДТП под Киевом и открыла дело

Фото: знак ДТП (РБК-Украина)

В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое - дети

Жертвами дорожно-транспортного происшествия на Столичном шоссе под Киевом стали четыре человека. Полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло 12 июля около 17:20. Автомобиль "Мерседес" столкнулся с другим авто, которое двигалось в попутном направлении, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Хюндай".

"В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали 39-летнего водителя автомобиля "Мерседес". Сейчас он находится в больнице.

По данному факту открыто дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 5 до 10 лет.

Изначально сообщалось, что жертвами ДТП стали двое взрослых и 8-летняя девочка. Еще двое детей были госпитализированы в критическом состоянии.

При этом, по словам очевидцев аварии, водитель "Мерседеса" находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения.

Также сообщалось, что днями во Львовской области произошло массовое ДТП с бетономешалкой и грузовиком, в результате чего погиб один человек, еще трое - пострадали.