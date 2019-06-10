Полиция установила нападавших на журналиста в ТЦ "Барабашова"

Полиция Харькова установила двух нападавших на телеоператора Вадима Макарюка, который пострадал во время столкновений на территории ТЦ "Барабашово". Об этом заявил заместитель ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, передают ХарківTimes.

По его словам, на данный момент установлено двоих нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении Макарюка.

"Мы видим, кто и как толкает Макарюка... На данный момент установлено два нападающих, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу", - заявил он.

Кроме того, Чиж сообщил, что врач предоставил следствию справку о том, что в настоящее время запрещено разговаривать с пострадавшим, учитывая его состояние здоровья. Как только врачи разрешат, с Макарюком будут проведены следственные действия. До этого времени следствие будет собирать доказательства в виде видео с места происшествия, а также назначено ряд экспертиз.

Также будет проведено служебное расследование относительно действий сотрудников полиции на месте конфликта.

Отметим, конфликт произошел 7 июня на территории рынок "Барабашово", во время которого пострадали 9 человек. В полиции сообщают, что группа неизвестных из около 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями.

Следователи открыли уголовные производства по статье 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), статье 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и статье 187 (разбой) УКУ. Максимальное наказание за санкциями статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.