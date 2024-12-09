Поліція спростувала чутки про порушення домашнього арешту 17-річним фігурантом ДТП у Дніпрі

Що передувало

Сьогодні у соцмережах почало ширитись відео з нібито 17-річним пасажиром автомобіля BMW, яке вчинило смертельну аварію у Дніпрі 1 грудня.

На відео молодий чоловік їде за кермом невідомого авто. У коментарях під відео користувачі соцмереж звернули увагу на те, що наразі хлопець має перебувати під домашнім арештом.

Реакція поліції

У поліції спростували інформацію про те, що нібито 17-річний пасажир автомобіля BMW їздить містом за кермом. Там нагадали, що за рішенням суду фігуранту кримінального провадження обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

"Підозрюваному заборонено залишати житло у будь-яку пору доби. Поліція здійснює контроль за дотримання цього заходу. Поряд з цим, неповнолітньому не заборонено користуватися Інтернетом, зокрема і соціальними мережами", - повідомили у поліції.

Смертельна ДТП у Дніпрі

Раніше ми писали про те, що 1 грудня о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля BMW не встиг уникнути зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту біля зупинки "Дитячий комбінат".

Згодом стало відомо, що поліція Дніпра повідомила про підозру 19-річному водію автомобіля BMW, який спричинив смертельну аварію 1 грудня.