Поліція спростувала чутки про порушення домашнього арешту 17-річним фігурантом ДТП у Дніпрі
Пасажира з автомобіля BMW, яке вчинило смертельну аварію у Дніпрі, нібито помітили за кермом автомобіля. У поліції нагадали, що він має перебувати під домашнім арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.
Що передувало
Сьогодні у соцмережах почало ширитись відео з нібито 17-річним пасажиром автомобіля BMW, яке вчинило смертельну аварію у Дніпрі 1 грудня.
На відео молодий чоловік їде за кермом невідомого авто. У коментарях під відео користувачі соцмереж звернули увагу на те, що наразі хлопець має перебувати під домашнім арештом.
Реакція поліції
У поліції спростували інформацію про те, що нібито 17-річний пасажир автомобіля BMW їздить містом за кермом. Там нагадали, що за рішенням суду фігуранту кримінального провадження обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
"Підозрюваному заборонено залишати житло у будь-яку пору доби. Поліція здійснює контроль за дотримання цього заходу. Поряд з цим, неповнолітньому не заборонено користуватися Інтернетом, зокрема і соціальними мережами", - повідомили у поліції.
Смертельна ДТП у Дніпрі
Раніше ми писали про те, що 1 грудня о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля BMW не встиг уникнути зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту біля зупинки "Дитячий комбінат".
Згодом стало відомо, що поліція Дніпра повідомила про підозру 19-річному водію автомобіля BMW, який спричинив смертельну аварію 1 грудня.
Також ми писали, що у Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру BMW - 17-річного хлопця відправили під домашній арешт.
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