Поліція розслідує побиття підлітками хлопця під Києвом

Побиття підлітків в Україні

Нагадаємо, що 25 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому підлітки в селі Софіївська Борщагівка бʼють хлопця.

Зазначимо, що за останній час це не єдиний подібний випадок. Нещодавно всю Україну облетіло відео інциденту у Білій Церкві, на якому кілька підлітків б'ють та словесно знущаються з 12-річної дівчини. Поліція уже встановила фігурантів конфлікту, а одного 16-річного юнака суд навіть залишив під вартою до 20 березня.

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