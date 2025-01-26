Поліція розслідує побиття підлітками хлопця під Києвом
Підлітки побили хлопця у селі Софіївська Борщагівка, під Києвом, 25 січня. Поліція почала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб.
"Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - кажуть у поліції.
Працівники поліції встановили особу потерпілого, а також інших учасників події.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває.
Поліція розслідує побиття підлітками хлопця під Києвом (facebook.com/pol.kyivregion)
Побиття підлітків в Україні
Нагадаємо, що 25 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому підлітки в селі Софіївська Борщагівка бʼють хлопця.
Зазначимо, що за останній час це не єдиний подібний випадок. Нещодавно всю Україну облетіло відео інциденту у Білій Церкві, на якому кілька підлітків б'ють та словесно знущаються з 12-річної дівчини. Поліція уже встановила фігурантів конфлікту, а одного 16-річного юнака суд навіть залишив під вартою до 20 березня.
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