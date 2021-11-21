Полиция Роттердама прокомментировала применение оружия на COVID-протестах

“Начальник полиции Роттердама Фред Вестербеке заявил, что правоохранители призывали к спокойствию и производили предупредительные выстрелы. Целью митингующих, которые вчера поздно вечером атаковали полицейских в Роттердаме, используя, среди прочего, фейерверки и камни, были лишь беспорядок и хаос”, - говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что протестующие целенаправленно пытались нанести тяжелые травмы правоохранителям.

В полиции также опровергли информацию, распространенную в соцсетях, будто от пуль стражей порядка погиб протестующий. Пока известно о семи раненых, у двоих - огнестрельные раны. По факту использования полицией служебного оружия проводится расследование.

За агрессивные действия был задержан 51 человек, около половины из них - несовершеннолетние.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус в свою очередь заявил, что речь идет не об акции протеста, а об агрессивных действиях преступных группировок.

Чтобы предотвратить новые беспорядки, на улицы в разных городах страны вышли усиленные наряды полиции.