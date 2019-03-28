Полиция разыскивает водителя BMW, который устроил масштабное ДТП в Киеве

Полиция Киева разыскивает водителя BMW, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на проспекте Валерия Лобановского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, происшествие случилось около 2 часов на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе.

Предварительно установлено, что автомобиль марки BMW двигался в направлении Демеевской площади, где столкнулся с автомобилем Chevrolet, который двигался во встречном направлении. После этого водитель BMW совершил наезд на припаркованные на обочине Daewoo, Renault и "ВАЗ" и столкнулся с Mitsubishi, который ехал навстречу.

В результате ДТП водитель Daewoo, 1993 года рождения, и пассажирка Chevrolet, 1987 года рождения получили телесные повреждения разных степеней тяжести. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

в настоящее время проводятся необходимые следственные и розыскные действия по установлению механизма и обстоятельств аварии, а также выяснения личности и местонахождения водителя BMW, который с места происшествия скрылся.

РБК-Украина писало, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Бориспольском шоссе в ночь на 28 марта, столкнулись 19 автомобилей, пострадали трое людей.