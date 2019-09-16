Полиция разыскивает убийцу Джумаева и обнародовала его приметы

Полиция Мариуполя разыскивает убийцу бывшего боевика Романа Джумаева, обнародованы приметы подозреваемого. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Полиция подтвердила, что Джумаев был убит сегодня на пороге своей квартиры, тело обнаружили в тамбуре.

"Предварительно установлено, что около 11:30 неизвестные позвонили в дверь потерпевшего, а когда тот открыл - выстрелили. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Обстоятельства убийства устанавливаются. Полиция принимает меры по установлению и задержанию подозреваемого. Приметы злоумышленника: возраст 30-40 лет, рост примерно 180 см, телосложение среднее спортивное, одет в черные брюки и черную футболку.

Напомним, ранее были опубликованы фото с места убийства боевика в Мариуполе. Сегодня стало известно, что неизвестные расстреляли Джумаева на пороге квартиры. Жертву в начале августа отпустили под домашний арест. Его обвиняли в участии в террористической организации, в частности, в боевых действиях против украинской армии на стороне "Донецкой народной республики".

В декабре 2018 года в Мариуполе разгорелся скандал, когда стало известно, что Джумаев уже после задержания открыл киоск.