В Черновцах произошла стрельба

Полиция Черновицкой области выясняет обстоятельства стрельбы и драки между

По информации правоохранителей, следователями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Сегодня, 26-го июля, на спецлинию "102" поступило сообщение о драке между 4-мя ребятами по улице Украинской в Черновцах. Женщина которая сообщила о стрельбе, рассказала, что слышала звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к ней. Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.

Фото: место событий (cv.npu.gov.ua)

Напомним, Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Ирпень (Киевская область) во время конфликта между сотрудниками двух ритуальных компаний произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения.

Кроме того, в субботу, 20 июля, в Киеве возле станции "Академгородок" неизвестный из пистолета несколько раз выстрелил по рейсовом автобуса. По словам водителя автобуса, инцидент произошел через дорожный конфликт с водителем Opel Vivaro относительно первоочередности проезда. Водитель Opel совершил несколько выстрелов в сторону автобуса. Пострадавших нет.