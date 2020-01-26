Полиция расследует смертельное ДТП на окраине Киева

В Киеве на Броварском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь в направлении города Бровары, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Киа".

В результате 70-летняя пассажирка погибла на месте, другого пассажира и обоих водителей с травмами различной степени доставили в медицинское учреждение.

"Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм смертельного ДТП", - сообщили в полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о ДТП на Броварском проспекте.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей.