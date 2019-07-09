Полиция расследует смерть двух детей и женщины в Скадовске

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух детей и женщины в городе Скадовск. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Херсонской области.

Как отмечается, мужчина приехал в Скадовск, где на съемной квартире обнаружил тела своей 34-летней бывшей жены и двух сыновей, 9-ти и 7-ми лет. Открыто дело по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, имеются признаки асфиксии (удушения, - ред.) у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня, в среду, полиция обнаружила тело ребенка в Одесской области. Оказалось, что это пропавшая 11-летняя Дарья Лукьяненко.

РБК-Украина писало, что 23 июня нашли убитым 9-летнего мальчика. Тело погибшего было обнаружено в озере Вырлица в Дарницком районе столицы. Сообщение о пропаже 9-летнего ребенка поступило накануне вечером. Ранее мальчика разыскивали.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Им оказался родственник мальчика.