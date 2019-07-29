Инцидент с нацгвардейцем в Одессе квалифицировали как попытку самоубийства

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Нацгвардеец сейчас находится в реанимации

Полиция открыла уголовное дело из-за попытки нацгвардейца застрелиться в Киевском суде Одессы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Указано, что полиция квалифицировала инцидент с ранением нацгвардейца как покушение на самоубийство.

"По предварительным данным, телесные повреждения в виде огнестрельного ранения пострадавший, в 1999 г. р., получил, выстрелив себе в голову из табельного оружия. Сейчас мужчина находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киевском районном суде города Одессы нашли с огнестрельным ранением солдата Национальной гвардии. Отмечалось, что личный состав Национальной гвардии, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. После чего в одном из помещений был найден солдат.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Киевской области в ходе конфликта военнослужащий Национальной гвардии ранил двух мужчин ножом, в результате чего один из них умер. Военнослужащего задержали. Следователи намерены сообщить ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.