Полиция расследует гибель женщины в центре Одессы из-за непогоды

Полиция расследует факт гибели женщины в центре Одессы из-за падения на нее в результате непогоды дерева. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что инцидент произошел на улице Нежинской. В результате непогоды дерево упало на 69-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась до приезда медиков.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Также правоохранители призвали граждан к осторожности из-за непогоды, которая сохранится до конца суток.

"Держитесь подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности - ограничьте передвижение по улицам", - отметили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Одессе из-за сильного ветра падают деревья, в городе много поврежденных машин, а также не ходят трамваи. На улице Марсельской ветром снесло остановку, а на Куяльнике - крышу с заводского здания.

Отметим, 24 февраля на Украину обрушился ураган "Юля". Спасатели настаивают на усилении мер собственной безопасности и призывают граждан без лишней необходимости не выходить на улицу.