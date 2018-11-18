Полиция расследует драку представителей Нацкорпуса с экс-руководителем "Схидного корпуса"

Фото: Олег Ширяев (facebook.com/Олег Ширяев)

Олег Ширяев с ушибами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу

В Харькове в спорткомплексе "Локомотив" вечером в воскресенье, 18 ноября, произошла драка между представителями Нацкорпуса и экс-руководителем роты Нацполиции "Схидный корпус" Олегом Ширяевым, после которого последний оказался в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области и Facebook Ширяева.

"Инцидент произошел 18 ноября около 18:00 на территории спорткомплекса на улице Большой Панасовской. В Холодногорский отдел полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

Пострадавший с ушибами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, полицейские устанавливают все обстоятельства драки и лиц, причастных к ней.

По словам самого Ширяева, драку спровоцировали конкретные представители Национального корпуса.

"Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", - говорится в сообщении.

Ширяев утверждает, что на него среди других напали председатель межобластного объединения "Нацкорпус" в восточных регионах "Терен Восток" Максим Жорин и начальник харьковского штаба Нацкорпуса Константин Немичев.

Сегодня я посетил «Локомотив», где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители... Опубликовано Олегом Ширяевим Неділя, 18 ноябрь 2018 г.

Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о ее квалификации по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 13 сентября 2018 бывшему руководителю "Схидного корпуса" Олегу Ширяеву объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.