Полиция рассказала детали ДТП на остановке в Киеве и открыла дело

Водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погиб человек и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель "Рено" наехал на бордюр, после чего не справился с управлением и врезался в троллейбус. После столкновения легковушку отбросило на тротуар к остановке общественного транспорта. В результате ДТП погиб водитель "Рено", его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в среду утром, 15 января, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Напомним, на автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

Кроме того, в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо пострадали.